Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

TÜRKİYE'NİN AYRICALIĞINI BİTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD, bazı Türk ürünlerinin ülkeye vergisiz girmesini sağlayan Türkiye'nin ayrıcalıklı ticaret statüsüne son verdi. Beyaz Saray, Türkiye'nin ekonomik kalkınma düzeyi ele alındığında, Ankara'nın Genel Ayrıcalık Sistemi Programı'nda (GSP) yer alma ayrıcalığına son vermenin "uygun bir karar olduğunu" açıkladı.

BAKAN PEKCAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesinin olumlu olduğunu, Türkiye'nin GSP'den çıkarılmasının ise belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çeliştiğini söyledi.

IMF: TİCARİ ANLAŞMAZLIKLAR ABD EKONOMİSİ İÇİN RİSK TAŞIYOR

Öte yandan ABD'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yaptığı açıklamada ticaret anlaşmazlıklarının tırmanması ya da mali piyasalarda ani darboğazın, ABD ekonomisinde azımsanamayacak bir risk yaratacağı uyarısı yaptı.

IMF raporunda ABD'nin finans sisteminin, ağırlaşmaya başlayan piyasa koşullarına karşı hassas olmasına da işaret edilerek, finans sisteminin sağlıklı görünse de finansal istikrara yönelik orta vadeli risklerin arttığına dikkat çekildi.