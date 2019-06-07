Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 220,77 puan ve yüzde 0,24 artışla 90.566,41 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bayramı tatili öncesi Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.