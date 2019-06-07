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  • 07.06.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 19:26

nda son durum nedir? EYT Meclis'e gelecek mi? Finlandiya modeli nedir?

için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasası hakkında yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar...

Emeklilik için gün sayan birçok kişi merakla "erken emeklilik yasası" hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Meclis Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran Salı günü çalışmalara başlayacak. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. Peki, erken emeklilik yasasında son durum ne? İşte yaşanan son gelişmeler...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Vatandaşlar erken emeklilik yasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu.

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