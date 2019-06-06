Kadınlara hem harçlık hem hibe

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 31 ilde açtığı 201 Aile Destek Merkezi'nde (ADEM), kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olunuyor. ADEM'lerde kurslara katılan kadınlar, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi işyerini kurabiliyor. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor. Kurslarda eğitim gören kadınlara İŞKUR tarafından günlük para veriliyor, bu sayede kursiyer kadınlar aylık gelir elde edebiliyor. ADEM'lerde sosyal, kültürel, mesleki ve sportif olmak üzere 4 başlıkta kurs düzenleniyor. Kurslarda kadınlar, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi alabiliyor.
- Ekonomi
- 06.06.2019
- Gazete
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