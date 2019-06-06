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  • 06.06.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 09:42

Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya dayandı

'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı. En az tasarruf eden illerde başı bin 851 lirayla çekti.

Vatandaş tasarrufa yöneldi

Bu yılın ilk çeyreğinde 'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışa işaret etti.

'da, kişi başı tasarruf miktarı 34 bin 823 lira düzeyinde gerçekleşerek ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre 7 bin lira artış kaydetti.

Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 851 lirayla çekti.

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