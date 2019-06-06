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tepetaklak! Dolar 5.66 TL'ye geriledi

Dolar tepetaklak
Türk Lirası karşısında önceki günü yüzde 0.89 düşüşle 5,7826 liradan tamamlayan , dün düşüşünü sürdürdü. Ekonomideki dengelenme süreci ve reform çalışmaları sürerken Mayıs ayı sonundan bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen dolar/ TL, dün 5.66'ya geriledi. Böylece dolar 6 Nisan'dan bugüne en düşük seviyesine geriledi. Önceki gün Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in büyümeyi güçlü bir iş gücü piyasası ve yüzde 2.0 hedefi ile destekleyeceğini söylemesi de dolardaki düşüşü destekledi. Dolar dün günlük bazda yüzde 2'ye yakın düşüş yaşarken euro da 6.40 seviyesini gördü. Euro'daki düşüş de yüzde 1.5 düzeyine yaklaştı. Bayram dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günlerde, yurt dışında ise 'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak veriler takip ediliyor.

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