Türk Lirası karşısında önceki günü yüzde 0.89 düşüşle 5,7826 liradan tamamlayan dolar, dün düşüşünü sürdürdü. Ekonomideki dengelenme süreci ve reform çalışmaları sürerken Mayıs ayı sonundan bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen dolar/ TL, dün 5.66'ya geriledi. Böylece dolar 6 Nisan'dan bugüne en düşük seviyesine geriledi. Önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in büyümeyi güçlü bir iş gücü piyasası ve yüzde 2.0 enflasyon hedefi ile destekleyeceğini söylemesi de dolardaki düşüşü destekledi. Dolar dün günlük bazda yüzde 2'ye yakın düşüş yaşarken euro da 6.40 seviyesini gördü. Euro'daki düşüş de yüzde 1.5 düzeyine yaklaştı. Bayram dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günlerde, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak veriler takip ediliyor.
- Ekonomi
- 06.06.2019
- Gazete
Dolar tepetaklak! Dolar 5.66 TL'ye geriledi
- İkiye katlandı! 50 milyar lirayı altına yatırdık
- Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı
- Memur maaşına 3 zam üst üste...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.