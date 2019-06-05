Dünyanın plaj modası peştemal

Türk hamam kültüründe yer alan peştamal, dünya genelinde plaj modası haline geldi. Taşınması ve kolay kullanımı ile peştamal ABD'den Finlandiya'ya dünyanın dört bir yanında trend oldu. Özellikle tasarım katılan peştamallar büyük ilgi görüyor. Türk havlusunun 600 milyon dolar ihracatı bulunduğuna ve yüzde 80'inin Denizli'de üretildiğine dikkat çeken Denizli İhracatçıları Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şöyle konuştu: "Peştamal ABD'den başlayarak tüm dünyada trend oldu. Havluda ihracatımızın kilogram fiyatı 7.5 dolar iken, peştamalin kilosunu 10 doların üzerinde satıyoruz."
- Ekonomi
- 05.06.2019
- Gazete
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