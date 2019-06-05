Bugünkü
Takvim

3 milyon aileye destek

İlk 5 ayda lara 6 milyar lira ayıran hükümet, yıls onuna kadar 3 milyon aileye destek sağlayacak. Çocuklara 1.2 milyar, eşi ölenlere 1 milyar, GSS için 10 milya rlira ödenecek. 2 milyon öğrenci burs-kredi alacak

3 milyon aileye destek
Hükümet, refah artışından bütün sosyal kesimin pay almasını sağlarken, bu amaçla lar alanında da birçok yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu yılın bütçesinden hane halklarının refahını artırmak için 50 milyar liranın üzerinde bütçe ayıran hükümet, yılın ilk 5 ayında sosyal yardımlara 6 milyar liraya yakın kaynak aktardı. Sosyal yardım alan her ailede bir çalışan olması için yürütülen kampanya kapsamında yılın ilk 5 ayında 250 bine yakın kişiye istihdam teşviği sağlandı. borcu bulunanlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti verilmesinden şartlı eğitim yardımına, evde bakımdan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar birçok başlıkta binlerce eve sosyal yardım ulaştırılıyor. Hükümet, son 16 yılda sosyal yardımlara yaklaşık 290 milyar lira aktarırken, bu yılın sonuna kadar 3 milyon aileye destek sağlanacak. Çocuklarına maddi nedenle bakamayan ailelere de yıl sonuna kadar 1.2 milyar liralık destek verilecek. Bu yılın sonuna kadar engelli bakım hizmetleri için yapılacak destek 9 milyar lirayı geçecek. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenenler için aktarılacak kaynak da 10 milyar lirayı aşacak. 2 milyona yakın öğrenci kredi, burs desteği alacak.

HAZAL ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3 milyon aileye destek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri