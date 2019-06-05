Hükümet, refah artışından bütün sosyal kesimin pay almasını sağlarken, bu amaçla sosyal yardımlar alanında da birçok yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu yılın bütçesinden hane halklarının refahını artırmak için 50 milyar liranın üzerinde bütçe ayıran hükümet, yılın ilk 5 ayında sosyal yardımlara 6 milyar liraya yakın kaynak aktardı. Sosyal yardım alan her ailede bir çalışan olması için yürütülen kampanya kapsamında yılın ilk 5 ayında 250 bine yakın kişiye istihdam teşviği sağlandı. Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti verilmesinden şartlı eğitim yardımına, evde bakımdan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar birçok başlıkta binlerce eve sosyal yardım ulaştırılıyor. Hükümet, son 16 yılda sosyal yardımlara yaklaşık 290 milyar lira aktarırken, bu yılın sonuna kadar 3 milyon aileye destek sağlanacak. Çocuklarına maddi nedenle bakamayan ailelere de yıl sonuna kadar 1.2 milyar liralık destek verilecek. Bu yılın sonuna kadar engelli bakım hizmetleri için yapılacak destek 9 milyar lirayı geçecek. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenenler için aktarılacak kaynak da 10 milyar lirayı aşacak. 2 milyona yakın öğrenci kredi, burs desteği alacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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