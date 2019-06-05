Norveç'te eğitim veren sudan ucuz üniversitelerin ardından, ülkemizdeki özel liseler fiyatları ile şaşırtmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim ücretlerini açıklamaya başlayan özel okullar, yüzde 30'a varan zamları ile tepki çekiyor. Veliler zamlara isyan ederken, okul yöneticileriyse enflasyon ile kurdaki yükselişe işaret ederek, kurumlarındaki yabancı öğretmenlerin maaşı gibi harcamaların dövizle yapıldığını söylüyor. Robert Koleji'nin yıllık eğitim ücreti 100 bin lirayı bulurken, Üsküdar Amerikan Lisesi'nin fiyatı ise 90 bin lirayı aştı. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yüzde 30'a kadar zam hakkı olsa da çoğu okulun yüzde 17'lik oranda kalmayı seçtiğini ifade ederek, "Özel okulların yüzde 95'i bu yıl yüzde 16-17 bandında zam yaptı. Yüzde 5'lik kısmı yüzde 20'nin üzerine çıktı. Devlet, özel okullara enflasyon düşünüldüğünde yaklaşık yüzde 31'e kadar zam yapma imkanı tanıyor" şeklinde konuştu.
NASIL HESAPLANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre, ara sınıflar için özel okul fiyatları bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete, Yurt İçi ÜFE+TÜFE bölü 2 oranına en fazla artı 5 puan ilave edilerek hesaplanıyor.
AVRUPA'DA AYLIK 200 €
Çocuğunuzun ABD'de bir üniversitede eğitim almasını istiyorsanız en az 17 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Avrupa'da eğitim çok daha cazip. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eğitim ücreti aylık 200 euro. Fransa'da da benzer rakamlar var. Kurum ve bölüme göre değişiklik gösteren Grande Ecole ve özel okullar için aylık ödenen ücret 300 ila 2 bin euro arasında değişiklik gösteriyor. Kazakistan'da aylık 500 dolar, Almanya'da 550 dolar, İtalya'da ise 800 dolar eğitim ücreti isteniyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre, ara sınıflar için özel okul fiyatları bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete, Yurt İçi ÜFE+TÜFE bölü 2 oranına en fazla artı 5 puan ilave edilerek hesaplanıyor.
AVRUPA'DA AYLIK 200 €
Çocuğunuzun ABD'de bir üniversitede eğitim almasını istiyorsanız en az 17 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Avrupa'da eğitim çok daha cazip. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eğitim ücreti aylık 200 euro. Fransa'da da benzer rakamlar var. Kurum ve bölüme göre değişiklik gösteren Grande Ecole ve özel okullar için aylık ödenen ücret 300 ila 2 bin euro arasında değişiklik gösteriyor. Kazakistan'da aylık 500 dolar, Almanya'da 550 dolar, İtalya'da ise 800 dolar eğitim ücreti isteniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.