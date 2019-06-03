Meslek liseliye 10.000 dolar maaş

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Denizde Güvenlik Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, denizcilik sektörünün en büyük eleman ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 300 bin dolar değerinde, gerçeğini aratmayacak Gemi Simülasyon Merkezi kurarak öğrencilerine eğitim imkanı sağlayan okulun müdürü Vedat Mazgal, "Okul toplamda 2 bine yakın mezun verdi. Mezunlarımızı sürekli takip ediyoruz. Yaklaşık bin öğrencimiz sektörde ortalama bin dolar maaş ile çalışıyor" dedi. Öğrencilere her alanda sertifikasyon eğitimi verdiklerini belirten Mazgal, şunları söyledi: "6 ay açık deniz stajının ardından öğrencilerimiz sektörel anlamda 800 dolar ile işe başlayıp, 10 bin dolara kadar çalışma ve iş bulabilme imkanına sahip oluyor. Donanımsal anlamda üniversite düzeyinde okuluz. Uluslararası düzeyde projeler yaparak öğrencilerin Avrupa'da eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm denizcilik okullarındaki öğretmenleri eğitime alıyoruz."
- Ekonomi
- 03.06.2019
- Gazete
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