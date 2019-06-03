Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek

Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor.
Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor.
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