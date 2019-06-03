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  • 04.06.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 11:30

Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek

Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar yapılacağı rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor.

Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor.

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