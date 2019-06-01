Borsa pazartesi öğlene kadar açık

Borsa İstanbul'da 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arefesi olan 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek. Pazartesi günü, Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
- Ekonomi
- 01.06.2019
- Gazete
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