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  • 31.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:09

'nda ilk adım resmen atıldı! Trafiğe açıldı

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatması beklenen ve ulaşımı kolaylaştıracak olan 'nun bir kısmı dün saat 23.59'da trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bulunan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerindeki V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşaklarından dün ilk kez araç geçti.

Dev projede ilk adım resmen atıldı! Trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre çalışmaların yüzde 71'nin tamamlandığı Marmara Otoyolu'nun yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimleri trafiğe açıldı.

Saat 23.59 itibari ile çalışmaların tamamlandığı 4. Kesimde Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü çift yönlü olmak üzere ve 5. Kesimdeki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimi trafiğe açıldı.

Açılış itibari ile araçlar otoyoldan geçmeye başladı. Yolun Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi ile İstanbul arasında trafik yükünü azaltması bekleniyor.

Erişime kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Trafiğe çılan 'nun Kocaeli geçişindeki kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı. Trafiğe açılan otoyolun kesim ve kavşaklarında duraklama, park etme, geri dönüş yapmanın yasaklandığı belirtildi.

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