Arnavutköy mega projelerle uçuşa geçti

İstanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Arnavutköy, aynı zamanda kentin en hızlı değerlenen bölgesi olarak dikkat çekiyor. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerine ev sahipliği yapan Arnavutköy'de arsa değerleri son 10 yılda yüzde binlere varan oranlarda değerlenirken, konut piyasası da oldukça hareketlendi. Yapılan, yapımı devam eden ve planlanan mega projelerin bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını önümüzdeki dönemde artırmaya devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan Gayrettepe, Halkalı ve Vezneciler'den gelecek 3 büyük metro hattının da Arnavutköy'e olan ilgiyi artırması bekleniyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Arnavutköy'de ortama konut fiyatı 233 bin 835 bin lira, ortalama konut metrekare fiyatı ise 2 bin 227 lira. Arnavutköy'de gelecek 6 aylık dönemde yüzde 0.36 oranında değer artışı bekleniyor. Nisan 2019 sonu itibarıyla Arnavutköy'de konutun en fazla değer kazandığı mahalleler sırasıyla Hicret, Nenehatun, Haraççı, Mustafa Kemal Paşa ve Mehmet Akif Ersoy. Amortisman süreleri dikkate alındığında ise ilçede en hızlı geri dönüşe sahip mahallelerin sırasıyla Fatih, Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Adnan Menderes ve Mavigöl olduğu belirtiliyor.
BİNLERCE YENİ KONUT
Mega projelerin hatırı sayılır bir nüfusu Arnavutköy'e çekmesi, bölgedeki konut ihtiyacını her geçen gün artırıyor. Bu özelliğiyle son 10 yılda inşaat firmalarının radarına giren ilçede binlerce markalı konutun inşaatı devam ediyor. Arnavutköy'de hayata geçirilen konut projeleri uygun fiyatlarıyla bir yandan sabit gelirli ailelere konut sahibi olma şansı verirken, yatırım amacıyla konut almak isteyenlere de yüksek prim vaad ediyor. Bölgede inşa edilen markalı konut projelerinde 1+1 dairelerin fiyatları 230 bin liradan başlıyor, 3+1 dairelerde fiyatlar 890 bin liraya kadar çıkıyor. Müstakil konutlarda ise fiyatlar, 1 milyon 500 bin-1 milyon 700 bin lira seviyesinde bulunuyor.
YAVUZ KARAMAN
BİNLERCE YENİ KONUT
Mega projelerin hatırı sayılır bir nüfusu Arnavutköy'e çekmesi, bölgedeki konut ihtiyacını her geçen gün artırıyor. Bu özelliğiyle son 10 yılda inşaat firmalarının radarına giren ilçede binlerce markalı konutun inşaatı devam ediyor. Arnavutköy'de hayata geçirilen konut projeleri uygun fiyatlarıyla bir yandan sabit gelirli ailelere konut sahibi olma şansı verirken, yatırım amacıyla konut almak isteyenlere de yüksek prim vaad ediyor. Bölgede inşa edilen markalı konut projelerinde 1+1 dairelerin fiyatları 230 bin liradan başlıyor, 3+1 dairelerde fiyatlar 890 bin liraya kadar çıkıyor. Müstakil konutlarda ise fiyatlar, 1 milyon 500 bin-1 milyon 700 bin lira seviyesinde bulunuyor.
YAVUZ KARAMAN
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