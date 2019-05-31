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de müstakil ev konforu

Dikey orman özelliği ve özel geniş iç tasarımıyla yükseklikte bile yeşille iç içe, müstakil ev konforu sunan ’da, 1+1’den 4+1’e kadar değişik daire seçenekleri yer alıyor.

100 metrede müstakil ev konforu
Sinpaş'ın İstanbul Ümraniye'de inşa ettiği , 'de ilk kez uygulanan dikey orman özelliği ve özel geniş iç tasarımıyla yükseklikte bile yeşille iç içe, müstakil ev konforu sunuyor. Sinpaş'ın Anadolu Yakası'ndaki 18'inci projesi olan Gökorman, Şile yolu üzerinde, 'nın karşısında yükseliyor. Büyüklükleri 48 metrekare ile 205 metrekare arasında değişen 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerinin yer aldığı projede, daireler 'şeffaf oda' ile duvar yerine cam panellerle bölünen odaları sayesinde dört mevsim Çekmeköy Ormanı manzarası sunuyor. 11 bin 263 metrekare arsa üzerinde yükselen ve toplam 426 konuttan oluşan Gökorman, doğal rekreasyon alanları ve günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik çarşısıyla butik bir proje olarak tasarlandı.

METROYA 2 DAKİKA
Ortak alanları arasında yüzme havuzu, güneşlenme terasları, kafe, fitness, sauna, özel lounge gibi tesisler bulunan proje, Çamlıca'ya 10 dakika, Ikea'ya 4 dakika, metroya 2 dakika mesafede yer alıyor. Boğaz köprülerine, TEM otoyolu ve bağlantı yollarına yakınlığıyla dikkat çeken Gökorman, ayrıca eğitim kurumlarına, sağlık kuruluşlarına, alışveriş ve iş merkezlerine de oldukça yakın. Projenin 2020'de teslim edilmesi planlanıyor.

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