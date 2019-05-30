İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihini açıkladı.

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin PTT üzerinden 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.