2018 yılında Meclis'te alınan kararla emeklililere iki bayram öncesinde olmak üzere yılda iki kere ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Şimdilerde ikramiye alacak milyonlarca vatandaş emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler bayram ikramiyesi alıyor? İşte bayram ikramiyelerine dair detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs tarihinde ödeneceğini bildirdi.