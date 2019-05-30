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  • 30.05.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 23:31

Emekli yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde alacak milyonlarca vatandaş merakla sorusuna yanıt arıyor. Şimdi gözler ikramiyelerin yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli ikramiyesinin ödenme tarihiyle merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

2018 yılında Meclis'te alınan kararla emeklililere iki bayram öncesinde olmak üzere yılda iki kere ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Şimdilerde ikramiye alacak milyonlarca vatandaş emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler bayram ikramiyesi alıyor? İşte bayram ikramiyelerine dair detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs tarihinde ödeneceğini bildirdi.

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