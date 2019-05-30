Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.
- Ekonomi
- 30.05.2019
- Gazete
İş arayana 888 lira
Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira, bulanlara 788 lira destek ödemesi yapılıyor...
Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.
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