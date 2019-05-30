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İş arayana 888 lira

alanlardan iş arayanlara 100 lira, bulanlara 788 lira destek ödemesi yapılıyor...



Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

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