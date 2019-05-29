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  • 29.05.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:23

'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı

ve 'nca, 1 milyar 1 milyon 950 bin avroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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