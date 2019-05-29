THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş ve ACANU Başkanı Bodi Hugger, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.
Gümüş ve Hugger, imza töreninden yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş ve ACANU Başkanı Bodi Hugger, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.
Gümüş ve Hugger, imza töreninden yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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