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  • 29.05.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 19:34

muhabirlerini uçuracak

Türk Hava Yolları () ile Birleşmiş Milletler () Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği () arasında iş birliği anlaşması imzalandı. THY ile BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş, "ACANU üyesi basın mensuplarının, dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçan THY'nin sunmuş olduğu kurumsal üyelik avantajlarından gayet memnun olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.




THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş ve ACANU Başkanı Bodi Hugger, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.

Gümüş ve Hugger, imza töreninden yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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