Trafik sigortası fiyatları 2019 ne kadar? Basamak ve illere göre 2019 trafik sigortası tavan fiyatları ne kadar? Trafik sigorta fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi. 2019 yılında trafik sigortası primlerine enflasyona bağlı zam yapılmadı. Peki, 2019 trafik sigorta fiyatları ne kadar? Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017'den beri tavan fiyat uygulanıyor. Ancak tavan her ay belli bir oranda artıyor. Son yapılan düzenleme ile kötü sürücüler için bu tavanın üzerinde fiyat belirlenebilecek. Trafik sigortası fiyatlarındaki artış hızını frenlemek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Peki zorunlu trafik sigortası taban tavan fiyatlar kaç para? 2019 Trafik sigortası fiyatları sorgulama nereden nasıl yapılır?