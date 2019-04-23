Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.



Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişiklik kararı şöyle,''14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir."