Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.
Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişiklik kararı şöyle,''14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir."
Son dakika... Trafik sigortalarına düzenleme! Kuralları ihlal eden daha fazla trafik sigortası ödeyecek
Son dakika haberine göre Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.
Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.
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