Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/ katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.



Banka'dan yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir" denildi. Uzmanlar alınan bu kararın bankalar için TL mevduatı toplamayı cazip hale getireceğini belirtiyor.