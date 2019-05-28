Çinli’nin tercihi yerli ve milli

ABD'nin Çin ve Huawei'ye yaptırımları, Çinli tüketicinin, iPhone yerine, Huawei marka akıllı telefonları tercih etmesine sebep oluyor. Çin medyası, ülkede artan sayıda akıllı telefon kullanıcısının iPhone'dan vazgeçerek Huawei marka akıllı telefon almaya başladığını yazdı. South China Morning Post'un haberine göre; ABD'nin hamleleri sebebiyle birçok Çinli yeni telefon alırken daha 'milliyetçi' düşünmeye başladı. "Çinliler geçen yıldan bu yana giderek daha az ABD ürünlerini tercih ederken, şimdi özel olarak Huawei'ye sahip çıkmaya başladı" denilen haberde, telefon kullanıcıları da, "Bugünlerde cebinden iPhone çıkarmak utanç verici bir hal aldı" dedi. Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre; geçtiğimiz yıl yüzde 9.1 olan iPhone'un Çin akıllı telefon pazarındaki payı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.1'e düşmüştü. Düşüşün artması beklenirken, Çinli e-ticaret sitesi Tmall'da Huawei telefonların satışında yüzde 130'luk artış kaydedildi.
- Ekonomi
- 28.05.2019
- Gazete
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