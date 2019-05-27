Ramazan Bayramı 4 Haziran tarihinde başlayacak. Şimdi birçok vatandaş Ramazan Bayramı öncesinde engelli aylığının ödenme tarihini merak ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerini açıkladı. Şimdi gözler engelli maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi.

ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Engelli maaşlarının ne zaman yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DOĞUM YILININ SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Kişi başı gelir şartı da 609,67 liraya çıktı.