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Hasta bakana 1.397 TL maaş

Hasta bakana 1.397 TL maaş
Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren başlatılan evde bakım yardımı, 'da zamlanacak. Halen bin 305 lira 97 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik artışa göre bu ödeme bin 371 lira 27 kuruşa çıkacak. Eğer memurlara Temmuz'da farkı olursa, tutar daha da yükselecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre artış yüzde 7'yi bulacak. Bu durumda evde yakınına bakanlara yapılacak ödeme bin 397 lira 39 kuruşa yükselecek. Evde bakım parası alabilmek için hanede kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor. İkramiye ise hesaba katılmıyor.

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