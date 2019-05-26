Askerlik yapana erken emeklilik! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor?
Erkekler askerlik sigortasıyla erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Askerlik ile erken emeklilik sisteminde er ve erbaşlar farklı değerlendirilirken, yedek subaylar için memurluk sistemi devreye giriyor. Askerlik süresini borçlananlar işe giriş tarihlerini borçlandıkları gün kadar geriye çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor. Peki erken emeklilik imkanından yararlanmak için neler yapmak gerek? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
26.05.2019 07:52
- Son Güncelleme: 26.05.2019 07:52
Emeklilik hesaplamaları yapılırken hem kadın hem de erkek sigortalılar için bazı avantajlar bulunuyor. Kadınlar doğumları sayesinde 6 yıla varan prim kazanırken, erkekler de askerlik sürelerini kullanarak 2 yıla kadar erken emeklilik imkanına kavuşuyor.
Askerlik ile erken emeklilik sisteminde er ve erbaşlar farklı değerlendirilirken, yedek subaylar için memurluk sistemi devreye giriyor.
Askerlik süresini borçlananlar işe giriş tarihlerini borçlandıkları gün kadar geriye çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor.
ASTEĞMENLİKTE DE PRİM YATIYOR
Yedek subay olarak askerlik yapanlar yedek subay okullarında geçen süreleri borçlanarak prim kazanabiliyor. Ancak asteğmen olarak görev yaptıkları süreler ise onların emeklilik hesabında kullanılıyor.
Askerliği yedek subay olarak yapanlar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı sayılıyor. Dolayısıyla bu süreler emeklilik hesabında kullanılıyor.