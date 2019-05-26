Askerlik yapana erken emeklilik! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor?

Erkekler askerlik sigortasıyla erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Askerlik ile erken emeklilik sisteminde er ve erbaşlar farklı değerlendirilirken, yedek subaylar için memurluk sistemi devreye giriyor. Askerlik süresini borçlananlar işe giriş tarihlerini borçlandıkları gün kadar geriye çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor. Peki erken emeklilik imkanından yararlanmak için neler yapmak gerek? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

26.05.2019 07:52 - Son Güncelleme: 26.05.2019 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





