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  • 26.05.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 09:15

26 Mayıs altın fiyatları ! , çeyrek tam fiyatları ne kadar?

26 Mayıs altın fiyatları ! , çeyrek tam fiyatları ne kadar? Peki bugün ne kadar? İşte 26 Mayıs altın fiyatları… Piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna artışla başlayan altın fiyatları 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? Gram altın 250,98 liradan alınırken, 251,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.655,00 liradan alınırken, 1.680,00 liradan satılıyor. 'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

26 Mayıs altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? 26 Mayıs altın fiyatları birikim yapan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,2 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte 26 Mayıs güncel altın fiyatları... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır.

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