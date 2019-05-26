10 milyar liralık göç

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'de yaklaşık 20 milyon vatandaş yer değiştirecek. Sadece sahil bölgeleri değil yurdun her erinden büyük bir g öç hareketi yaşanacak. Antalya ve Muğla'daki birçok tesiste doluluk oranı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.
OTELLER DOLDU
Sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz ve Güney Ege'de, bayram tatili için rezervasyonların büyük bölümü tamamlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, otellerde rezervasyonların devam ettiğini, yoğun bir hazırlık yapıldığını söyledi. Bayram döneminde iç pazarda yoğun talep olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ayık, "Sadece kıyı bölgelerinde değil, Türkiye'nin iç bölgelerine dönük ciddi bir hareketlilik olacak. Otellerde konaklayacak misafirlerin oluşturacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye katkısı 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.
OTELLER DOLDU
Sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz ve Güney Ege'de, bayram tatili için rezervasyonların büyük bölümü tamamlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, otellerde rezervasyonların devam ettiğini, yoğun bir hazırlık yapıldığını söyledi. Bayram döneminde iç pazarda yoğun talep olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ayık, "Sadece kıyı bölgelerinde değil, Türkiye'nin iç bölgelerine dönük ciddi bir hareketlilik olacak. Otellerde konaklayacak misafirlerin oluşturacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye katkısı 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.