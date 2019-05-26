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10 milyar liralık göç

Önümüzdeki hafta başlayacak tatili 20 milyon vatandaşın yer değiştirmesine yol açacak. 10 milyar liralık ekonomi oluşacak.

10 milyar liralık göç
Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte 'de yaklaşık 20 milyon vatandaş yer değiştirecek. Sadece sahil bölgeleri değil yurdun her erinden büyük bir g öç hareketi yaşanacak. ve 'daki birçok tesiste doluluk oranı tatili dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.

OTELLER DOLDU
Sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz ve Güney Ege'de, bayram tatili için rezervasyonların büyük bölümü tamamlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, otellerde rezervasyonların devam ettiğini, yoğun bir hazırlık yapıldığını söyledi. Bayram döneminde iç pazarda yoğun talep olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ayık, "Sadece kıyı bölgelerinde değil, Türkiye'nin iç bölgelerine dönük ciddi bir hareketlilik olacak. Otellerde konaklayacak misafirlerin oluşturacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye katkısı 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.

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