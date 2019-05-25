12 bin sağlıkçı aranıyor

Başkan Erdoğan'ın yeni sağlık çalışanı istihdamı müjdesi heyecana yol açtı. Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını istihdam etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" derken, detayları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "İlk etapta; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."
- Ekonomi
- 25.05.2019
- Gazete
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