Dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi ne kadar? 2019 Bayram ikramiye ödemesi nasıl yapılır?

Dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kurban ve Ramazan Bayramı'nda verilen bayram ikramiyelerinin tutarı 1000 TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyeleri ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiye tutarının ne kadar olduğu. Peki, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi ne kadar ve ödemeler nasıl yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.