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  • 23.05.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 19:28

Son dakika... Şubat ve Mart ayı çiğ süt destek ödemeleri yarın başlıyor!

ve . Dr. , Şubat ve Mart ayı çiğ süt destek ödemelerinin Cuma günü saat 18:00’dan sonra tek seferde ödeneceğini duyurdu.

Hükümet duyurdu! O ödemeler yarın başlıyor

Son dakika gelişmesine göre, ve Orman Bakanı , şubat ve mart ayı çiğ süt destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" 2019 Süt Desteklemeleri, yetiştiricilerimize yarın ( Cuma günü) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir.

ve Mart Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri çerçevesinde,
254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 Milyon TL destek ödenecek."

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