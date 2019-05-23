Son dakika... Şubat ve Mart ayı çiğ süt destek ödemeleri yarın başlıyor!

Son dakika gelişmesine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı çiğ süt destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" 2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri, yetiştiricilerimize yarın (24 Mayıs Cuma günü) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir.

2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri çerçevesinde,

254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 Milyon TL destek ödenecek."