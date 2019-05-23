Yüz binlerce kamu çalışanı 3600 ek gösterge hakkındaki gelişmeleri merakla araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına başlamasıyla birlikte gözler şimdi 3600 ek göstergedeki son duruma çevrildi. Göstergenin Meclis'e gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bu konunun Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olduğunu belirtilmişti. Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, din çalışanları, hemşireler ve diğer meslek gruplarındaki kamu çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan, "Bu konuyu halledeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar konu Meclis'te görüşüldükten sonra belli olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. 3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.