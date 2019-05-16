Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira oldu" dedi.

ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadan çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Kütlü Pamuk Destek Ödemesi olarak 2.4 milyar lira, Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi 622 milyon lira, Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri için de 385 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı ifade edildi.