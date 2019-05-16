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  • 16.05.2019 15:00
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 15:26

açıkladı

Son dakika haberine göre ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yaş çay alım fiyatının 2 lira 90 kuruş olacağını duyurdu. Ayrıca tan yapılan açıklada ", ve bayramdan önce yapılacak." denildi.

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira oldu" dedi.

ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK
Tarım ve , sosyal medyadan çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada olarak 2.4 milyar lira, 622 milyon lira, için de 385 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı ifade edildi.

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