Deri mühendisliği bölümünü seçenlere aylık 2 bin 20 lira burs

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, deri sektörünün her yıl en az 25 deri mühendisine ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'de deri mühendisliği eğitimi veren tek bölüm olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim veren Deri Mühendisliği Bölümü'nden sektöre bu sayıda mezun gelmediğini, deri mühendisliğini daha cazip hale getirmek için sektör olarak başarılı gençlere deri mühendisliğini tercih ettikleri takdirde burs verme kararı aldıklarını kaydetti.