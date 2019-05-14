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  • 14.05.2019 08:03
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 08:03

ABD- ticaret savaşı 'e yaradı! Bitcoin 8 bin doları geçti...

ABD- ticaret savaşı kripto para `e ilgiyi artırdı, fiyatı 8 bin doları geçti.

ABD-Çin ticaret savaşı ona yaradı!

ABD- ticaret savaşı özellikle Çinli yatırımcıların kripto para 'e olan ilgilerini artırdı.

Mint Exchange CEO'su Harpal Sandhu'ya gö8re Çin'de yatırımcılar yuan satarak Bitcoin ve diğer para birimlerine yöneliyorlar.

Coindesk.com'a göre Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde yüzde 14'ten fazla yükselerek 8148,56 dolara kadar yükseldi.

Şu sıralarda da yüzde 13,76 artışla 7999,65 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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