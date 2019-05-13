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  • 14.05.2019 00:34
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 00:34

ne zaman, hangi tarihte yapılacak? belli oldu mu?

ne zaman yapılacak sorusu iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamada, PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alınacağı duyurulmuştu. Peki, belli oldu mu? İşte detaylar...

PTT tarafından yapılan personel alımına ilişkin son detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. PTT'den geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada ihtiyaca göre 2023 yılına kadar dönem dönem personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? İşte PTT personel alımına ilişkin detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında habe​rimizin içinde ekleyeceğiz.

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