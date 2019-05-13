Yaşlıya çifte destek

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 219 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 305 lira 97 kuruş. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.
GELİRLER ARTACAK
Şartlar sağlanıyorsa, yaşlıların hanesine hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası girebiliyor. Böylece aylık bin 907 lira gelir imkanı oluyor. Her iki destek de Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Memurlara Temmuz'da en az yüzde 5 zam yapılacak. Buna göre; 65 yaş aylığı en az 631,65, evde bakım parası da bin 371 lira 27 kuruşa çıkacak. Yaşlıların hanesine 2 bin 2 lira girebilecek. İlk 6 aylık enflasyon beklenti anketindeki tahmin gibi yüzde 6 çıkarsa, memurların zammı yüzde 7'yi bulacak. Bu durumda, 643,68 lira 65 yaş aylığı, bin 397 lira 39 kuruş evde bakım parası olmak üzere toplam destek 2 bin 41 liraya ulaşacak.
GELİRLER ARTACAK
Şartlar sağlanıyorsa, yaşlıların hanesine hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası girebiliyor. Böylece aylık bin 907 lira gelir imkanı oluyor. Her iki destek de Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Memurlara Temmuz'da en az yüzde 5 zam yapılacak. Buna göre; 65 yaş aylığı en az 631,65, evde bakım parası da bin 371 lira 27 kuruşa çıkacak. Yaşlıların hanesine 2 bin 2 lira girebilecek. İlk 6 aylık enflasyon beklenti anketindeki tahmin gibi yüzde 6 çıkarsa, memurların zammı yüzde 7'yi bulacak. Bu durumda, 643,68 lira 65 yaş aylığı, bin 397 lira 39 kuruş evde bakım parası olmak üzere toplam destek 2 bin 41 liraya ulaşacak.
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