İntibak yasasına dair son detaylar yaklaşık 12 milyon vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli vatandaşlar intibak yasası hakkındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Eğer emekliye intibak düzenlemesi olursa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşı zamlanacak ve en az 2020 lira olacak. Peki, intibak zammı ne kadar olacak? İşte emekli intibak yasasında son durum...