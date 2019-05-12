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  • 12.05.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 19:28

nda son durum ne? ne kadar olacak, Yasa Meclis'e gelecek mi?

ndaki son durum birçok emekli vatandaş tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Eğer emekliye intibak düzenlemesi yapılırsa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşı zamlanacak. Peki, ne kadar olacak? İşte intibak yasasına dair merak edilen son detaylar...

İntibak yasasına dair son detaylar yaklaşık 12 milyon vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli vatandaşlar intibak yasası hakkındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Eğer emekliye intibak düzenlemesi olursa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşı zamlanacak ve en az 2020 lira olacak. Peki, intibak zammı ne kadar olacak? İşte emekli intibak yasasında son durum...

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