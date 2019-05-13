Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.05.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 18:08

da keskin düşüş yolda! Yeni hasat, sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekiyor

Vatandaşın 'u' üzerinde önemli bir maliyet olan gıda fiyatlarının ateşi düşüyor. Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yeni hasat ve artan verim özellikle sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekiyor. Buna göre son aylarda fiyatlarıyla dikkat çeken ve 10 lirayı gören kilo fiyatı 4.5 liraya, 9 lirayı gören patates kilo fiyatı 3.5 liraya kadar düştü.

Enflasyonda keskin düşüş! Hasat başlıyor, gıda ucuzluyor

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın önceki gün konuk olduğu CNN Türk ekranlarında, ", 2019'un sonuna kadar çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. da keskin düşüşler göreceğiz" ifadelerini de destekleyen kalemlerden olan sebze meyve fiyatlarında, geçtiğimiz aylara göre yüzde 50'lere varan düşüşler yaşanıyor.

PATATES 3.5 TL
Buna göre son aylarda fiyatlarıyla dikkat çeken ve 10 lirayı gören kilo fiyatı 4.5 liraya, 9 lirayı gören patates kilo fiyatı 3.5 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde devam eden hasatlarla fiyat düşüşlerinin daha hızlı yaşanacağı ifade ediliyor.

BOLLUK YAŞANIR
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz da bu dönemde özellikle bahar yağışlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğüne dikkat çekti.

Kiraz, "Pek çok üründe rekolte daha iyi olacak. Patates ve soğanda hasat başladı. Dağlarda eriyen kar da akarsuları dolduruyor. Baraj olmayan yerler susuzluk çekmeyecek. Bundan dolayı pamuk, mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri ile buğday ile sebzelerde bolluk yaşanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEnflasyonda keskin düşüş yolda! Yeni hasat, sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekiyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri