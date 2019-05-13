14 Mayıs Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 14 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar/TL, 6,10 civarında hareket ediyor.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Yeni haftaya 6 liranın altında başlayan dolar/TL yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,11'in üzerinde işlem görüyor. Dolar bugün en yüksek 6,13'ü gördü.

Kur geçen hafta 6,2460'a kadar yükselmesi sonrasında cuma günü 6 seviyesinin altına inmişti.

Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra TL'yi desteklemek için kamu bankalarının özellikle illikit piyasalarda döviz satışlarının da desteğiyle dolar/TL gerilemişti.

Euro/TL de 6,87'nin üzerinde hareket ediyor.

ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, piyasaları sakinleştirecek açıklamalarda bulundu. Kudlow, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,23'ün önemli direnç, 5,9650'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Bazı uluslararası yatırım bankaları ve medya kuruluşları tarafından Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda başlatılan tartışma ortamı, swap piyasası ve döviz kurlarındaki düşüşü "geçici ve tartışmalı adımlara" bağlamaları ile devam etse de atılan adımlar, döviz kurlarındaki oynaklığı azalttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri yakın dönemin en tartışılan konularının başında geliyor.

Bu konuda özellikle uluslararası medyada yanıltıcı haberlerin çıkması rezervleri gündemin odağına yerleştirdi. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 30 Nisan'da yılın 2'nci Enflasyon Raporu toplantısında rezervlere ilişkin sorulara cevap vermiş ve rezervlerdeki dalgalanmanın istisnai, yakın döneme özgü ve sıra dışı olmadığını ifade etmişti.

Çetinkaya, TCMB'nin rezervlerindeki dalgalanmalarda en belirleyici unsurlardan birinin, döviz ve TL piyasalarının etkin işleyişini sağlamak adına bankalara sunulan çeşitli likidite araçlarının piyasa gelişmelerine bağlı olarak TCMB tarafından farklı yoğunluklarda kullanılması olduğunu belirterek, piyasayı desteklemek amacıyla çok sayıda döviz likiditesi aracı sunan ülkelerde rezerv tartışmalarının, uluslararası rezerv varlık ya da brüt rezervler üzerinden yapılmasının en uygun yöntem olduğunu dile getirmişti.