Dolar kuru ne kadar oldu? Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla TL ve yabancı para zorunlu karşılıklarda düzenleme yaparken, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vererek TL'nin maliyetini ve dolar likiditesini artırdı. Perşembe günü 6.25 liranın üzerine çıkan dolar/TL TCMB'nin attığı adımlar sonra 6 liranın altına düştü. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,9779

Satış: 5,9879

EURO

Alış: 6,6994

Satış: 6,7529

Bazı uluslararası yatırım bankaları ve medya kuruluşları tarafından Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda başlatılan tartışma ortamı, swap piyasası ve döviz kurlarındaki düşüşü "geçici ve tartışmalı adımlara" bağlamaları ile devam etse de atılan adımlar, döviz kurlarındaki oynaklığı azalttı.