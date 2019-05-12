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  • 12.05.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 10:37

son dakika! 12 Mayıs Pazar ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel

, 9 Mayıs'ta 6.24'ün üzerinde seyir izledikten sonra cuma günü 6.05 - 6.10 civarında işlem görmüştü. YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı sonrası nda artan oynaklığa TCMB'nin tepki vermesi gecikmedi. Merkez Bankası'nın attığı adımlar sayesinde dolar, 6 TL'nin altına düştü. Peki, bugün ve oldu? İşte 12 Mayıs Pazar güncel döviz kurları...

Dolar kuru ne kadar oldu? Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla TL ve yabancı para zorunlu karşılıklarda düzenleme yaparken, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vererek TL'nin maliyetini ve dolar likiditesini artırdı. Perşembe günü 6.25 liranın üzerine çıkan dolar/TL TCMB'nin attığı adımlar sonra 6 liranın altına düştü. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,9779
Satış: 5,9879

EURO
Alış: 6,6994
Satış: 6,7529

Bazı uluslararası yatırım bankaları ve medya kuruluşları tarafından Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda başlatılan tartışma ortamı, swap piyasası ve döviz kurlarındaki düşüşü "geçici ve tartışmalı adımlara" bağlamaları ile devam etse de atılan adımlar, döviz kurlarındaki oynaklığı azalttı.

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