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  • 12.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 10:36

nda son durum! , , fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

dalgalı seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında ye alan altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamlamıştı. Son bir haftadır yükseliş trendinde hareket eden altın fiyatları Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüşe geçti. Bugün , gram, çeyrek ve fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. 6 Mayıs tarihinden bu yana yükseliş trendini sürdüren altın, Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası cuma günü düşüşe geçti. ABD'nin Çin'e gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmesini piyasalar sakin karşılamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Altın fiyatları hem birikim hem yatırım için ilgilenilen bir alan olarak dikkat çekiyor.

İşte 12 Mayıs güncel altın fiyatları...

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