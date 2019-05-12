Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. 6 Mayıs tarihinden bu yana yükseliş trendini sürdüren altın, Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası cuma günü düşüşe geçti. ABD'nin Çin'e gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmesini piyasalar sakin karşılamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Altın fiyatları hem birikim hem yatırım için ilgilenilen bir alan olarak dikkat çekiyor.

İşte 12 Mayıs güncel altın fiyatları...