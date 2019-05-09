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  • 09.05.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 19:49

Temmuz ayı emekli, memur ve memur emeklisi enflasyon farkıyla maaş zammı, zam oranı ne kadar olacak?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından gözler Temmuz ayı zamlarına çevrildi. Temmuz ayı emekli, memur ve memur emeklisine enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar gözlerini Temmuz ayı zam oranına çevirdi. Peki, Temmuz ayı emekli, memur ve memur emeklisine enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak? Şimdi milyonlarca kişi merakla bu soruya yanıt arıyor.

MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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