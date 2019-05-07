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  • 07.05.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 16:25

YSK'nın kararı sonrası 'den önemli duyuru

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, nedeniyle 2019 tarihlerindeki lokasyonlu uçuşların biletlerinin değiştirileceğini duyurdu.

THY duyurdu! Ücretsiz değiştirilecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kalkışlı ve varışlı seyahatlerin tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi.

Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz."

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