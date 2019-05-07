İşsiz kalanların can simidi olan işsizlik maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor.
İşsiz kalanların can simidi olan işsizlik maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor.
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