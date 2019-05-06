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  • 06.05.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 12:01

Mini akıllı mühimmatlar için zamanı

Silahlı insansız hava araçlarıyla () güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine katkıda bulunan mini akıllı mühimmatlar, sahadaki başarısını a dönüştürecek.



ROKETSAN'ın bugünün ve geleceğin muharebe ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği MAM-L ve MAM-C'den oluşan Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ürün ailesi, muharebe sahasında vadettiği performansı gösteriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB2 ile Anka'ya entegre edilen MAM'lar, 2016'dan bu yana operasyonlarda başarıyla kullanılıyor. Başta İHA'lar olmak üzere, faydalı yük taşıma kapasitesi düşük hava platformlarının etkinliğini artıran MAM ürün ailesi, bu yıldan itibaren dost ve müttefik ülkelerin envanterine de girecek. MAM-L ve MAM-C, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra muharebe tecrübeleriyle de rakiplerinin önüne geçiyor.

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