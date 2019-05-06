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  • 06.05.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 12:46

Türkiye'den dışa bağımlılığı azaltacak hamle! Dev yatırım hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Balıkesir'de 140 milyon euroluk yatırımla faaliyete geçirilecek olan Balıkesir SEKA Fabrikası hakkında açıklama yaptı. Varank, "Balıkesir SEKA Fabrikası hurda kağıttan üretim yapacak. Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçen Balıkesir SEKA Fabrikası'nın hurda kağıttan üretim yapacağını belirterek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir SEKA Fabrikası, 19 yıldan sonra, hurda kağıdı dönüştüren altyapısıyla üretime başladı.

Bakan Varank, söz konusu dönemde atıl durumda bulunan Balıkesir SEKA Fabrikası'nı ziyaret ederek, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikanın ilk üretimine tanıklık etti.

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