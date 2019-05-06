Türkiye'den dışa bağımlılığı azaltacak hamle! Dev yatırım hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçen Balıkesir SEKA Fabrikası'nın hurda kağıttan üretim yapacağını belirterek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir SEKA Fabrikası, 19 yıldan sonra, hurda kağıdı dönüştüren altyapısıyla üretime başladı.

Bakan Varank, söz konusu dönemde atıl durumda bulunan Balıkesir SEKA Fabrikası'nı ziyaret ederek, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikanın ilk üretimine tanıklık etti.