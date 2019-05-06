Yapısal reform atağına geçen Türkiye, bu yılın başında da rekora imza atan ihracat başta olmak üzere ticaretin her alanında büyük bir dönüşüme girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıya dört koldan destek verdiklerini belirterek, yüksek navlun giderleri nedeniyle pazar kaybetmelerini önlemek için çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Pekcan, alternatif güzergâh çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler, ticaret diplomasisi ve sektörel bilgilendirme faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti.

12 BİN ŞİRKETE DESTEK

Hükümet, 12 binin üzerinde firmaya doğrudan, 600 firmaya da tasarım, markalaşma, teknoloji faaliyetleri kapsamında destek sağladı. Bu yılın sonuna kadar ihracatçıya yaklaşık 3 milyar liralık destek verilecek. Ticaret Bakanı Pekcan, ihracat ürünlerinin tanıtımı için fuar iştiraklerinin en etkin şekilde desteklendiğini belirtti. Pekcan, Bulgaristan'ın özellikle meyve ve sebze ihracatçılarına TIR'ların geçişinde yüksek miktarda ücret talep etmesi nedeniyle yaşanan sorunların çözümü için yürüttükleri çalışmaya dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikili olarak Bulgaristan ve AvrupaBirliği nezdinde sorunun çözülmesi için girişimde bulunduklarını belirtti.

TİCARET AKINCILARINA "İHRACAT ATAĞI" ÖDEVİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 4 gün süren Ticaret Müşavirleri Konferansı kapsamında 96 ülkede, 131 merkezde faaliyet gösteren 166 ticaret müşaviri ve ateşesi ile bir araya geldi. Yoğun bir gündemle gerçekleştirilen ve dünya genelinde bölgelere göre ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda Bakan Pekcan ticaret müşavirlerini tek tek dinledi. Toplantılarda, ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin bulundukları ülkelerdeki ihracatçı ve yatırımcıların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Pekcan, müşavirlere, başta ihracat olmak üzere ticari ilişkileri artırmak için yapılabilecek çalışmalar, ülkelerde gerçekleştirilebilecek her türlü ticari faaliyetler, fırsatlar, düzenlenebilecek alım heyeti, fuarlar ve benzeri organizasyonlarda sektörel bazda çalışmalar yapılması ve gerçekleştirilen faaliyetler için etki analizi çalışmaları yapılması talimatını verdi. Pekcan, müşavirlere bulundukları ülkelerdeki fırsatlar kadar muhtemel riskleri ve sorunları da ortaya çıkmadan bakanlıkla ve iş dünyası temsilcileriyle paylaşma çağrısında bulundu.

2 YILLIK PROJELERE ÖZEL TEŞVIK​

Firmaların ürünlerini yurtdışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik projelerine de teşvik sağlanıyor. Bu alanda da 856 firma 40 milyon lira destek aldı. KOBİ'lere 5 yıl süreyle yürütecekleri UR-GE projeleri de teşvik kapsamında yer alıyor. UR-GE destekleri için de 192 aktif proje kapsamında 92 işbirliği kuruluşuna toplam 40 milyon liralık kaynak aktarıldı.

SABAH