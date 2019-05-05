Emekli çift maaş nasıl alınır? Sosyal güvenlik sistemi tarafından bazı şartlarda emekliye çift maaş hakkı tanınıyor. Özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanıyan SGK'nın belirlediği şartlar neler? Çifte emekli maaşı kimler alabilir, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bazı durumlarda iki hatta üç maaş alma hakkı var. Çoğu kişi bir maaş alırken diğerinin kesileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Peki, emekli çift maaş nasıl alınır? 2019 SSK Bağkur çifte emekli maaşı alma şartları neler? Kimler çift maaş alabilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.