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  • 06.05.2019 08:17
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 09:14

çift maaş nasıl alınır? 2019 SSK Bağkur çifte emekli maaşı alma şartları neler? Kimler alabilir?

lere müjdeli haber geçtiğimiz gün Yargıtay'dan gelmişti. Yargıtay, hem annesinden hem de babasından yetim aylığı alan kadının maaşlarından birini kesen ve daha önce ödenen parayı tahsil etmek isteyen SGK’yı haksız buldu. Böylelikle emeklilere çift maaş alabilecekleri müjdesi verildi. SSK Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Peki, emekli çift maaş nasıl alınır? SSK Bağkur çifte maaş alma şartları neler?

Emekli çift maaş nasıl alınır? Sosyal güvenlik sistemi tarafından bazı şartlarda emekliye çift maaş hakkı tanınıyor. Özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanıyan SGK'nın belirlediği şartlar neler? Çifte emekli maaşı kimler alabilir, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bazı durumlarda iki hatta üç maaş alma hakkı var. Çoğu kişi bir maaş alırken diğerinin kesileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Peki, emekli çift maaş nasıl alınır? 2019 SSK Bağkur çifte emekli maaşı alma şartları neler? Kimler çift maaş alabilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

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